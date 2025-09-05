Главный тренер «Иллаварры» о роли Джавейла Макги: «У нас нет правила 3 секунд, так что он забьет все пространство и будет сидеть в «краске»

Джавейл Макги перебрался в Австралию.

Главный тренер «Иллаварры» Джастин Тейтум прокомментировал ожидания от прихода центрового.

«Доминирующее присутствие. У нас нет правила 3 секунд, так что он забьет все пространство в краске и будет сидеть там, осложняя жизнь противнику.

На другой стороне мы будем швырять мяч вверх, растянув защиту, и надеяться, что он поставит с навеса или просто поймает его на задней линии.

Очень рад возможности задействовать его в роли координатора нашей обороны», – заявил тренер.

«Провел 16 лет в НБА и всегда завидовал европейцам, которые могут повидать разные страны, открывать для себя мир. Так что как только появилась возможность поехать в Австралию, тут же вписался», – рассказал Макги.