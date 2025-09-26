  • Спортс
0

Джавейл Макги включил себя в лучшую пятерку «Уорриорс» всех времен, Кевина Дюрэнта в ней не оказалось

Бывший центровой «Голден Стэйт» озвучил свою лучшую пятерку в истории «воинов».

В пятерку Макги вошли:

  1. Стефен Карри

  2. Клэй Томпсон

  3. Андре Игудала

  4. Дрэймонд Грин

  5. Джавейл Макги

Макги завоевал два из трех своих чемпионских титулов в составе «Уорриорс», выступая вместе с Кевином Дюрэнтом. 

В следующем сезоне 37-летний центровой будет играть в австралийской лиге за «Иллаварру Хоукс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети репортера Джоша Бетта
