0

Ожидается, что Кевин Дюрэнт продлит контракт с «Хьюстоном» (Джейк Фишер)

Продление Кевина Дюрэнта остается приоритетной целью для руководства «Рокетс».

По данным инсайдера Джейка Фишера, Кевин Дюрэнт с высокой вероятностью продлит свое соглашение с «Хьюстоном».

36-летний форвард, чей текущий контракт истекает по окончании сезона-2025/26, имеет право продлить соглашение до 30 июня 2026, добавив к нему два года на общую сумму около 122 млн долларов.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2463 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
logoХьюстон
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
Джейк Фишер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт: «Услышать о том, что «Финикс» выставил меня на рынок, из стороннего источника было немного досадно»
21 сентября, 10:54
Кевин Дюрэнт порыбачил вместе со Стивеном Адамсом и продемонстрировал улов
1020 сентября, 05:11Фото
«Хьюстон» и Кевин Дюрэнт приближаются к продлению контракта (Уилл Гиллори)
816 сентября, 06:24
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Буду болеть за «Мемфис» в 80 играх из 82»
1сегодня, 15:13
«Даллас» официально объявил о подписании Денниса Смита и Джеремайи Робинсона-Эрла
сегодня, 14:55Фото
Атаман о Шредере: «Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду»
4сегодня, 12:33
Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»
4сегодня, 12:17
«Это ###### халатность». Тренер «Миннесоты» Шерил Рив обрушилась с критикой на судейство и лигу
3сегодня, 11:26
Ян Хансэнь о седьмой игре финала-2016 «Кэвс» – «Уорриорс»: «Она показалась мне очень скучной»
5сегодня, 10:41
Эргин Атаман: «Может, в будущем Яннис будет играть за «Панатинаикос»
сегодня, 09:23
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня
1сегодня, 08:43Фото
Коби Уайт: «Помню, как меня звали вступить в банду. Баскетбол спас мне жизнь»
10сегодня, 08:23
Миикка Мууринен: «После этого сезона цель – поступить в университет, а затем выйти на драфт 2027 года»
сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Миикка Мууринен прибыл в Белград
17 минут назадФото
Будущее Тари Исона в «Хьюстоне» под вопросом (Джейк Фишер)
33 минуты назад
Келли Убре о Ви Джей Эджкомбе: «Его потенциал безграничен»
сегодня, 15:42
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Тофашем», «Бешикташ» играет с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
сегодня, 15:19
Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:30
«Црвена Звезда» ведет переговоры с Кеоном Джонсоном
сегодня, 14:05
Президент «Партизана» Остоя Мияйлович: «Иффе Лундберг – игрок «Партизана», но он не был приглашен на сборы команды»
сегодня, 13:42
Желько Обрадович: «Мы еще не завершили формирование состава»
1сегодня, 13:19
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» примет «Бурк» и другие матчи
сегодня, 08:56
Стивен Адамс босиком тренируется вместе с Кевином Дюрэнтом
сегодня, 11:58Видео