Ожидается, что Кевин Дюрэнт продлит контракт с «Хьюстоном» (Джейк Фишер)
Продление Кевина Дюрэнта остается приоритетной целью для руководства «Рокетс».
По данным инсайдера Джейка Фишера, Кевин Дюрэнт с высокой вероятностью продлит свое соглашение с «Хьюстоном».
36-летний форвард, чей текущий контракт истекает по окончании сезона-2025/26, имеет право продлить соглашение до 30 июня 2026, добавив к нему два года на общую сумму около 122 млн долларов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
