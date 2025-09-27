Ожидается, что Кевин Дюрэнт продлит контракт с «Хьюстоном» (Джейк Фишер)

Продление Кевина Дюрэнта остается приоритетной целью для руководства «Рокетс».

По данным инсайдера Джейка Фишера, Кевин Дюрэнт с высокой вероятностью продлит свое соглашение с «Хьюстоном ».

36-летний форвард, чей текущий контракт истекает по окончании сезона-2025/26, имеет право продлить соглашение до 30 июня 2026, добавив к нему два года на общую сумму около 122 млн долларов.