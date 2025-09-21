  • Спортс
0

Кевин Дюрэнт: «Услышать о том, что «Финикс» выставил меня на рынок, из стороннего источника было немного досадно»

Дюрэнт описал хронологию событий перед его переходом в «Хьюстон».

«Изначально я был немного расстроен, потому что чувствовал, что мы построили прочные отношения, я и «Финикс». И услышать о том, что они выставили меня на рынок, из стороннего источника было немного досадно, но такова правила игры. Так что я быстро это осмыслил и стал думать, каковы будут следующие шаги.

С того момента, как я оказался на рынке в феврале, в разгар дедлайна, команды в основном оценивали, как складывается их сезон и что им нужно для усиления.

Мы знали, что вернемся к этому вопросу летом, и «Хьюстон» проявил инициативу. После этого все произошло довольно быстро», – рассказал форвард «Рокетс».

С Дюрэнтом в составе «Финикс» так и не смог пройти дальше полуфинала Западной конференции. В прошлом сезоне «Санс» завершили регулярный чемпионат с результатом 36-46 и впервые с сезона-2019/20 пропустили плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Arizona Republic
