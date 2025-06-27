Новичок «Мемфиса» Седрик Кауард: «У меня универсальные навыки. Думаю, что смогу занять место Десмонда Бэйна»
Седрик Кауард воодушевлен приходу в «Гриззлис».
Форвард (198 см, 21 год) был выбран «Портлендом» для «Мемфиса» под 11-м номером в результате обмена активами.
«Я здорово подхожу этой команде, потому что обладаю универсальными навыками. Мастер на все руки, швейцарский нож. Я могу подстроиться под любой состав, но в «Гриззлис» я буду особо к месту.
Они только что расстались с Десмондом Бэйном, великолепным игроком, отличным «снайпером», защитником. Я смогу занять его место. Не говорю, что я уже Десмонд Бэйн, мне надо работать, чтобы выйти на этот уровень.
У «Мемфиса» один из лучших тандемов в лиге из Джарена Джексона и Джа Морэнта. Мне нужно будет упростить им жизнь на площадке и позитивно повлиять на результат», – заключил Кауард.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Grind City Media
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