«Даллас» официально объявил о подписании Денниса Смита и Джеремайи Робинсона-Эрла
«Маверикс» официально объявили о подписании двух игроков.
Денниса Смит был выбран «Далласом» под 9-м номером драфта-2017 и за семь сезонов в НБА успел поиграть за «Маверикс», «Нью-Йорк», «Детройт», «Портленд», «Шарлотт» и «Бруклин».
Джеремайя Робинсон-Эрл был выбран под 32-м номером на драфте-2021 и провел в НБА четыре года, выступая за «Оклахому» и «Новый Орлеан».
«Даллас» также представил полный состав игроков, приглашенных на тренировочный лагерь.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Далласа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости