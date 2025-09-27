Фото
«Даллас» официально объявил о подписании Денниса Смита и Джеремайи Робинсона-Эрла

«Маверикс» официально объявили о подписании двух игроков.

Денниса Смит был выбран «Далласом» под 9-м номером драфта-2017 и за семь сезонов в НБА успел поиграть за «Маверикс», «Нью-Йорк», «Детройт», «Портленд», «Шарлотт» и «Бруклин».

Джеремайя Робинсон-Эрл был выбран под 32-м номером на драфте-2021 и провел в НБА четыре года, выступая за «Оклахому» и «Новый Орлеан».

«Даллас» также представил полный состав игроков, приглашенных на тренировочный лагерь.

