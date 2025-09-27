Скотти Пиппен: «Стиль игры Дончича привел его в финал, но я не уверен, что он сможет повторить это снова»
Легенда «Чикаго» считает, что финал НБА 2024 года был аномалией для «Далласа».
«Стиль игры Дончича привел его в финал, но я не уверен, что он сможет повторить это снова. Это было разовое достижение, и когда они добрались до финала, у них больше не было никаких козырей», – заявил Пиппен.
В финале НБА сезона-2023/24 «Мэверикс» не оказали особого сопротивления «Селтикс», проиграв 1-4.
Лука Дончич был лидером той серии по средним очкам (29,2), подборам (8,8) и перехватам (2,6).
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Marca
