Кевин Дюрэнт сыграет ключевую роль в присоединении ПСЖ к европейской лиге НБА, клуб заплатит вступительный взнос 500+ млн долларов

Дюрэнт поможет ПСЖ влиться в европейский проект НБА.

После того, как Кевин Дюрэнт стал миноритарным владельцем ПСЖ в июне, ожидается, что форвард будет ключевой фигурой в выходе клуба в новую европейскую лигу НБА , которая будет создана через несколько лет.

«ПСЖ» заплатит вступительный взнос в размере более 500 миллионов долларов для участия в лиге, а голос Дюрэнта будет иметь большой вес в процессе принятия решений.