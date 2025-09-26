Кевин Дюрэнт сыграет ключевую роль в присоединении ПСЖ к европейской лиге НБА, клуб заплатит вступительный взнос 500+ млн долларов
Дюрэнт поможет ПСЖ влиться в европейский проект НБА.
После того, как Кевин Дюрэнт стал миноритарным владельцем ПСЖ в июне, ожидается, что форвард будет ключевой фигурой в выходе клуба в новую европейскую лигу НБА, которая будет создана через несколько лет.
«ПСЖ» заплатит вступительный взнос в размере более 500 миллионов долларов для участия в лиге, а голос Дюрэнта будет иметь большой вес в процессе принятия решений.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
