Тренер «Линкс» Шерил Рив обматерила фанатов после удаления
Главный тренер «Миннесоты» грубо выразила свое недовольство болельщикам.
Рив заработала удаление в результате эпизода с травмой форварда ее команды Нафисы Коллиер в третьем матче серии «Меркури» – «Линкс».
На пути в подтрибунное помещение 59-летняя специалистка выкрикивала оскорбления в адрес болельщиков. Игра проходила на домашней арене «Финикса».
«Меркури» победили в матче (84:76) и вышли вперед в серии (2-1).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
