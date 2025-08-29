Егор Дёмин набрал 4 килограмма массы за 1,5 месяца
Защитник «Бруклина» активно готовится к первому сезону в НБА.
19-летний новичок «Нетс» поделился новостями о том, как проходит его предсезонная подготовка.
В своем первом матче сезона-2025/26 «Бруклин» на выезде встретится с «Шарлотт» 23 октября в 2.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Егора Дёмина
