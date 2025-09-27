Кармело Энтони: «Яннис собирает Мстителей, чтобы улучшить свою игру. Я готов, поехали!»

Энтони выразил готовность поработать с Адетокумбо.

«Яннис постоянно учится, смотришь, он взял что-то от одного человека, от другого и собрал все это воедино. «Хочу майндсет Кобе, хочу мощь и силу Леброна». Он работал с Гарнеттом над игрой в посте. Он обращается к нужным людям, собирает Мстителей, чтобы улучшить свою игру.

Он просто берет понемногу от каждого. Вот что ему действительно нужно, так это, ну знаешь, «Мело » (смеется). Если все по-серьезному, то я готов, поехали!», – сказал член Зала славы.

Ранее Яннис Адетокумбо признался , что хотел бы потренироваться с Энтони.