Кармело Энтони: «Яннис собирает Мстителей, чтобы улучшить свою игру. Я готов, поехали!»
Энтони выразил готовность поработать с Адетокумбо.
«Яннис постоянно учится, смотришь, он взял что-то от одного человека, от другого и собрал все это воедино. «Хочу майндсет Кобе, хочу мощь и силу Леброна». Он работал с Гарнеттом над игрой в посте. Он обращается к нужным людям, собирает Мстителей, чтобы улучшить свою игру.
Он просто берет понемногу от каждого. Вот что ему действительно нужно, так это, ну знаешь, «Мело» (смеется). Если все по-серьезному, то я готов, поехали!», – сказал член Зала славы.
Ранее Яннис Адетокумбо признался, что хотел бы потренироваться с Энтони.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кармело Энтони
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости