Джулиус Рэндл о последнем периоде в «Нью-Йорке»: «Самый темный момент моей жизни»

Рэндл поделился, в каком состоянии он находился перед обменом в «Миннесоту».

«В конце того периода я был, можно сказать, в самом темном моменте своей жизни. Просто несчастным, до такой степени, что мне было не в радость ходить на работу каждый день.

Я просто сидел и смотрел телевизор в темной комнате. Мне даже не хотелось показывать свое лицо. Я просто хотел спрятаться, чтобы меня оставили в одиночестве. Я был очень разочарован, зол, и все эти разные эмоции переполняли меня. Это было просто ужасное состояние», – рассказал баскетболист.

В январе 2024 года Рэндл получил вывих правого плеча, который завершил для него сезон.

Рэндл чувствовал себя «все более изолированным», наблюдая со стороны, как «Никс» без него боролись за чемпионство, дойдя до полуфинала Восточной конференции.

Баскетболист замкнулся в себе и отдалился от самых близких, в то время как «депрессия, гнев и тревога начали его душить».

Жена форварда Кендра сильно беспокоилась о муже, поэтому организовала встречу с психиатром, который, как сообщается, помог Рэндлу справиться со стрессом и депрессией.

Источник: The Athletic
Источник: The Athletic
