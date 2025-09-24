11

Яннис Адетокумбо: «Чтобы раскрыть команду и себя, я должен быть плеймейкером»

Звезда «Милуоки» хочет быть не просто «финишером», а настоящим созидателем.

«Чтобы раскрыть команду и себя, я должен быть игроком, который создает моменты. Должен чувствовать мяч и по-настоящему быть частью команды, а не только завершать чужие комбинации. Не просто выходить на площадку и набирать по 30 очков.

Созидание – это проявление моего настоящего «я», потому что этим я занимался в «Филафлитикосе», и всегда хотел так играть. Бывали моменты в карьере, когда я это делал, но чаще выступал как «финишер».

В последние два месяца, когда я больше вел игру команды, мне это очень нравилось. Думаю, команда в это время тоже играла очень хорошо», – заявил Адетокумбо.

В прошлом сезоне греческий форвард провел 67 матчей в составе «Милуоки», набирая в среднем 30,4 очка, 11,9 подбора и 6,5 передачи.

Источник: The Athletic
