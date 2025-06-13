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Джон Салли: «У Йокича лучше статистика. Но Гилджес-Александер лучше для имиджа НБА»

Трехкратный чемпион НБА объяснил, почему голосующие предпочли лидера «Тандер».

Шэй Гилджес-Александер получил MVP по итогам регулярного сезона-24/25.

«Считаю, Гилджес-Александер на 100% достоин звания MVP, абсолютно уверен в этом. Но если говорить чисто о статистике: у Джокера цифры были лучше.

При этом MVP – это лицо лиги. И мне кажется, победа Шэя Гилджес-Александера лучше для имиджа лиги. Он моложе, ярче, ближе болельщикам», – сказал Салли.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст djvlad
logoШэй Гилджес-Александер
Джон Салли
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