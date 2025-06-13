Джон Салли: «У Йокича лучше статистика. Но Гилджес-Александер лучше для имиджа НБА»
Трехкратный чемпион НБА объяснил, почему голосующие предпочли лидера «Тандер».
Шэй Гилджес-Александер получил MVP по итогам регулярного сезона-24/25.
«Считаю, Гилджес-Александер на 100% достоин звания MVP, абсолютно уверен в этом. Но если говорить чисто о статистике: у Джокера цифры были лучше.
При этом MVP – это лицо лиги. И мне кажется, победа Шэя Гилджес-Александера лучше для имиджа лиги. Он моложе, ярче, ближе болельщикам», – сказал Салли.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст djvlad
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости