Джонатан Куминга пропустил мини-сбор «Уорриорз», который организовал Джимми Батлер

Джонатан Куминга – единственный, кто не явился на сбор «Голден Стэйт».

По информации инсайдера Шэмса Чарании , отсутствие форварда связано с зашедшими в тупик переговорами по новому контракту.

«Джимми Батлер организовал командное мероприятие, мини-сбор для игроков «Уорриорз», в Сан-Диего на этой неделе. Это первый полноценный сезон, когда Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Батлер играют вместе.

Единственный игрок из потенциального состава «Голден Стэйт », которого там нет, – это ограниченно свободный агент Джонатан Куминга .

Насколько мне известно, он не появится на этом мероприятии. Ситуация с его контрактом находится в тупике», – сообщил Шэмс Чарания.