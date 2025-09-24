Джонатан Куминга пропустил мини-сбор «Уорриорз», который организовал Джимми Батлер
Джонатан Куминга – единственный, кто не явился на сбор «Голден Стэйт».
По информации инсайдера Шэмса Чарании, отсутствие форварда связано с зашедшими в тупик переговорами по новому контракту.
«Джимми Батлер организовал командное мероприятие, мини-сбор для игроков «Уорриорз», в Сан-Диего на этой неделе. Это первый полноценный сезон, когда Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Батлер играют вместе.
Единственный игрок из потенциального состава «Голден Стэйт», которого там нет, – это ограниченно свободный агент Джонатан Куминга.
Насколько мне известно, он не появится на этом мероприятии. Ситуация с его контрактом находится в тупике», – сообщил Шэмс Чарания.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
