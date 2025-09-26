  • Спортс
Редик о Ривзе: «Он действительно силен. Сразу видно, что он провел лето, усердно работая над своим телом»

Главный тренер «Лейкерс» описал текущую физическую форму Ривза.

«Каждый день, когда он был в зале, он был лучшим игроком там. Сейчас его тело в отличной форме. Он действительно силен. По его ускорению и атлетизму сразу видно, что он провел лето, усердно работая над своим телом», – заявил Редик.

В прошлом сезоне Остин Ривз выдал лучшие в карьере средние показатели за игру: 20,2 очка, 5,8 передачи, 4,5 подбора и 1,1 перехвата.

В действующем контракте 27-летнего защитника осталось два года, на второй из них действует опция игрока, и ожидается, что защитник ей не воспользуется и попытается получить выгодное соглашение через рынок свободных агентов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
