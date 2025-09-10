Джоэл Эмбиид и Пол Джордж ведут активную подготовку к сезону НБА

«Сиксерс» выложили короткие видео с тренировок.

Команда показала центрового Джоэла Эмбиида , работающего на баскетбольной площадке без защиты колена, и форварда Пола Джорджа , занимающегося силовой подготовкой.

Эмбиид перенес операцию на левом колене в апреле. Центровой провел всего 19 матчей в прошлом сезоне НБА .