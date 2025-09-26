Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
Ключевой защитник сербского клуба заработал повреждение.
Кэнан получил травму во время прохода во второй четверти матча Суперкубка Единой лиги ВТБ против «Дубая». Разыгрывающий схватился за колено, еще находясь в воздухе, после чего упал на паркет.
Некоторое время он лежал без движения, прежде чем медицинский персонал помог ему покинуть площадку. Изначально показалось, что Кэнан получил неопасный удар коленом в колено, но он так и не вернулся в игру. «Црвена Звезда» в итоге выиграла матч со счетом 82:80.
В прошлом сезоне Кэнан сыграл за сербский клуб 35 матчей в Евролиге, набирая в среднем 10 очков за игру и реализуя 38,3% трехочковых бросков.
Стартовый матч нового сезона Евролиги «Црвена Звезда» проведет дома против «Милана» 30 сентября.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
