0

Муаммаду Жете травмировал ахилл и может пропустить весь следующий сезон «Дубая»

Новичок команды из ОАЭ получил тяжелую травму.

Жете заработал повреждение ахилла в предсезонном матче «Дубая» 18 сентября.

Ожидается, что из-за травмы он пропустит большую часть, если не весь, сезон-2025/2026. Более точные сроки восстановления определятся после того, как он перенесет операцию.

Жете присоединился к «Дубаю» в межсезонье после двух лет, проведенных в «Монако».

30-летний центровой сыграл заметную роль в плей-офф походе «Монако» в прошлом сезоне, в среднем набирая 7,5 очка и 4 подбора за 15 минут за матч в Евролиге.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoДубай
logoАдриатическая лига
logoЕвролига
травмы
Муаммаду Жете
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2вчера, 15:21
Руководство ЦСКА поблагодарило «Дубай» за гостеприимство и организацию товарищеских матчей
16 сентября, 15:04Фото
Илона Корстин о Суперкубке: «Полноценный «Финал четырех» очень высокого уровня»
30 августа, 14:43
Главные новости
Д’Анджело Расселл: «Я родом из трущоб, из того места, где обманывают, воруют и убивают. Быть хорошим там – не вариант»
349 минут назад
Ченнинг Фрай о словах про «стукачество» Торре: «Думаете, я в подкасте все на полном серьезе говорю? Да мне вообще плевать на это»
сегодня, 07:19
Леброн Джеймс: «Google врет. У меня всего пара тысяч на счету в банке, я на мели»
10сегодня, 07:11
Агент Куминги выложил эффектное видео с игроком: «Подготовка к сезону почти завершена»
4сегодня, 06:59Видео
Пабло Торре о возможном уходе «Клипперс» от наказания: «Некоторые владельцы считают такой сценарий абсурдным»
1сегодня, 06:48
Второй сезон «Стартовой пятерки» с Дюрэнтом и ШГА выйдет на Netflix 16 октября
сегодня, 06:35
Патрик Беверли продолжил заочную перепалку с Янгом: «Всех, кто встречал Трэя Янга, поувольняли»
5сегодня, 06:23
Тайриз Халибертон: «Уступаю Макконнеллу в большинстве тренировок – это стало мотивацией. Он помогает мне стать лучше»
сегодня, 06:12
Сергей Кущенко: «Швед подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда»
сегодня, 06:07
«Атланта» выложила в официальном аккаунте подборку попаданий Янга с сопротивлением Беверли
сегодня, 05:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»
15 минут назад
«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса
139 минут назад
Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
1сегодня, 06:41Видео
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
5вчера, 20:31
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
вчера, 19:21
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
3вчера, 19:09
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1вчера, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2вчера, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
вчера, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
11вчера, 13:41