Муаммаду Жете травмировал ахилл и может пропустить весь следующий сезон «Дубая»
Новичок команды из ОАЭ получил тяжелую травму.
Жете заработал повреждение ахилла в предсезонном матче «Дубая» 18 сентября.
Ожидается, что из-за травмы он пропустит большую часть, если не весь, сезон-2025/2026. Более точные сроки восстановления определятся после того, как он перенесет операцию.
Жете присоединился к «Дубаю» в межсезонье после двух лет, проведенных в «Монако».
30-летний центровой сыграл заметную роль в плей-офф походе «Монако» в прошлом сезоне, в среднем набирая 7,5 очка и 4 подбора за 15 минут за матч в Евролиге.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости