Муаммаду Жете травмировал ахилл и может пропустить весь следующий сезон «Дубая»

Новичок команды из ОАЭ получил тяжелую травму.

Жете заработал повреждение ахилла в предсезонном матче «Дубая » 18 сентября.

Ожидается, что из-за травмы он пропустит большую часть, если не весь, сезон-2025/2026. Более точные сроки восстановления определятся после того, как он перенесет операцию.

Жете присоединился к «Дубаю» в межсезонье после двух лет, проведенных в «Монако».

30-летний центровой сыграл заметную роль в плей-офф походе «Монако» в прошлом сезоне, в среднем набирая 7,5 очка и 4 подбора за 15 минут за матч в Евролиге.