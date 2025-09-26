Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк пропустит 6 недель из-за синовита коленного сустава

У «Гриззлис» проблемы в передней линии.

Команда сообщила, что форварду Брэндону Кларку потребуется артроскопическая операция из-за синовита правого коленного сустава. Проблема возникла в процессе предсезонной подготовки и не связана с растяжением задней крестообразной связки того же колена, которое Кларк получил в апреле.

После операции баскетболист пропустит минимум 6 недель.

Кроме него в лазарете команды находятся центровой Зак Иди, который вернется еще через 6-9 недель из-за операции на голеностопе в июне, и форвард Джарен Джексон из-за травмы пальца ноги. Джексона ожидают в строю через 4-6 недель.