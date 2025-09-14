Видео
Джарен Джексон-младший сыграл один на один с 6-летней дочерью Джа Морэнта

Центровой «Мемфиса» не стал самоутверждаться за счет ребенка.

В сети появилось видео из тренировочного лагеря Джексона-младшего для юных баскетболистов, на котором центровой защищается против Каари, 6-летней дочери Джа Морэнта.

«Уже забивает через DPOY-ев!», – прокомментировал игру девочки 26-летний отец.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
