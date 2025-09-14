  • Спортс
Джарен Джексон о восстановлении после травмы: «Чувствую себя хорошо, прогресс идет в нужном направлении»

Форвард «Мемфиса» рассказал о процессе восстановления после травмы пальца стопы.

«Чувствую себя хорошо, прогресс идет в нужном направлении. Делаю все, что нужно. Каждый день – маленький шаг к возвращению в строй.

Я ориентируюсь на то, что говорит мне тело. Думаю, в итоге довольны будут все», – заявил Джексон.

Форвард «Гриззлис» прошел процедуру в начале июля и теперь постепенно возвращается к полноценной нагрузке. Точная дата возвращения на площадку пока не называется.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: RealGM
