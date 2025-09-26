  • Спортс
0

Билл Чисхолм: «Сейчас «Селтикс» платят за гибкость в будущем и воспользуются ей в нужный момент»

Владельцы «Селтикс» объяснили чистку состава этим летом.

«Бостон» лишился Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса и отпустил Эла Хорфорда и Люка Корнета.

«Понимаю чувства фанатов. Это было больно. Ушли хорошие парни и отличные игроки.

Но у меня три аргумента: Деррик Уайт, Дрю Холидэй и Кристапс Порзингис. Если бы на момент их подписания у нас была ситуация конца прошлого сезона, у нас бы ничего не получилось.

За это мы теперь расплачиваемся. За гибкость и возможность повторить что-то подобное, когда настанет нужный момент», – пояснил ситуацию Билл Чисхолм.

«Эти шаги произошли бы в любом случае. Работал в комисссии, которая составляла новые правила коллективного соглашения, они сильно затрудняют возможность просто купить титул. Клубы соревнуются на равных финансовых условиях, не оглядываясь на финансовые возможности. Это было четко прописано лигой несколько лет назад и подтверждено игроками. С четкими намерениями обеспечить паритет», – рассказал Вик Грусбек.

