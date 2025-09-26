Генменеджер фарм-клуба «Пеликанс» Адам Барнс стал помощником Троя Уивера
Продолжаются перестановки во фронт-офисе «Нового Орлеана».
Генменеджер фарм-команды «Пеликанс» Адам Барнс получил повышение и стал помощником генменеджера основной команды Троя Уивера.
Барнс ранее также возглавлял отдел университетской скаутской программы организации.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
