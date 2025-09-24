Майка Пиви: «Херб Джонс – лучший по защите в НБА, хочу дойти до того же уровня»
Майка Пиви рассказал об адаптации в «Пеликанс».
«Задаю очень много вопросов об игре и внебаскетбольных вещах. Парни же уже имеют опыт всего, что мне предстоит. Они сказали продолжать спрашивать.
Много интересуюсь у Херба Джонса его настроем на матчи, умением делать перехваты. Потому что меня учили по-другому. Но здорово поучиться у такого специалиста, потому что он сейчас лучший по защите в НБА, и я хочу дойти до того же уровня. Так что буду спрашивать», – поделился новичок «Нового Орлеана».
Пиви был выбран 40-м на драфте-2025.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Нового Орлеана»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости