«Чур, Яннис Адетокумбо за нас». Рик Питино прокомментировал прецедент перехода игрока G-лиги в NCAA
В NCAA произошел знаковый трансфер.
21-летний защитник Тьерри Дарлан отыграл сезон-2023/24 в команде «Игнайт» и продолжил выступление в G-лиге после роспуска проекта.
На неделе игрок получил право выступать за баскетбольную программу Университета Санта-Клара. Дарлан сможет провести в NCAA еще 2 сезона.
Прецедент может открыть дорогу игрокам из лиги развития в университетский баскетбол.
«Подождите, мы теперь можем набирать игроков из G-лиги? Что дальше, НБА? Чур, Яннис Адетокумбо за нас», – написал в соцсетях легендарный тренер Рик Питино, возглавляющий программу Сент-Джонс.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Рика Питино
