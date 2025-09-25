«Чур, Яннис Адетокумбо за нас». Рик Питино прокомментировал прецедент перехода игрока G-лиги в NCAA

В NCAA произошел знаковый трансфер.

21-летний защитник Тьерри Дарлан отыграл сезон-2023/24 в команде «Игнайт» и продолжил выступление в G-лиге после роспуска проекта.

На неделе игрок получил право выступать за баскетбольную программу Университета Санта-Клара. Дарлан сможет провести в NCAA еще 2 сезона.

Прецедент может открыть дорогу игрокам из лиги развития в университетский баскетбол.

«Подождите, мы теперь можем набирать игроков из G-лиги? Что дальше, НБА? Чур, Яннис Адетокумбо за нас», – написал в соцсетях легендарный тренер Рик Питино, возглавляющий программу Сент-Джонс.