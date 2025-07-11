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Рик Карлайл: «Через год организуем следующий поход в плей-офф»

Рик Карлайл оптимистично смотрит на будущее «Индианы».

«Пэйсерс» неожиданно дошли до финала НБА, но лишились своего лидера Тайриза Халибертона в последнем матче сезона. Разыгрывающему потребуется год на восстановление.

«Обмен Тайриза Халибертона из «Сакраменто» положил начало этой истории. Потом мы стали строиться вокруг него. Аарон Несмит, хорошая работа на драфте, Майлз Тернер и Ти Джей Макконнелл здорово подошли к новой ситуации. Приобретение Паскаля Сиакама вывело нас на новый уровень. Мы взяли посредственную ситуацию и превратили ее в великолепную.

У нас проблемы с травмами, мы потеряли Майлза Тернера на рынке свободных агентов. Но мы снова поставим свою машину на колеса. Взяли Джея Хаффа. Он умеет бросать и станет частью «центрового общими усилиями». Я уже справлялся с подобной задачей раньше.

Следующий год без Тайриза даст Эндрю Нембхарду возможность поиграть на своей основной позиции разыгрывающего. Мы наиграем 2-й номер. И через год организуем новый поход в плей-офф», – заявил Карлайл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Green Light with Chris Long
logoЭндрю Нембхард
logoТи Джей Макконнелл
logoПаскаль Сиакам
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logoТайриз Халибертон
logoАарон Несмит
logoМайлз Тернер
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Джей Хафф
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