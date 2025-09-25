8

Джаред Маккейн получил разрыв связки большого пальца

Форвард «Филадельфии» травмировался на тренировке.

По информации ESPN, Джаред Маккейн получил разрыв связки в правом большом пальце во время сегодняшней тренировки. В настоящее время игрок и клуб консультируются со специалистами для определения дальнейших действий по лечению.

В прошлом сезоне Маккейн набирал в среднем 15,3 очка, 2,3 подбора и 2,6 передачи за игру в 23 матчах и считался одним из фаворитов на звание новичка года, пока не получил разрыв мениска в декабре и не завершил сезон досрочно.

Источник: Соцсети инсайдера Тима Бонтемпса
