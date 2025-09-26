0

«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму

«Лейкерс» продолжают просмотры игроков.

23-летний форвард Артур Калума был отчислен из состава. Игрок не был выбран на драфте-2025, присоединился к команде «Лейкерс» на Летней лиге, но в итоге не получил места в ростере.

Клуб просмотрит 28-летнего защитника Джаррона Камберлэнда.

Игрок провел всего 3 матча в рамках НБА в сезоне-2021/22 и набирал 19,6 очка, 5,3 передачи, 4,7 подбора и 1,4 перехвата в прошедшем розыгрыше лиги развития.

