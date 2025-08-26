Фото
«Лейкерс» подписали центрового Кайлора Келли для участия в тренировочном лагере

27-летний баскетболист пополнил состав «Лос-Анджелеса».

«Лейкерс» объявили о подписании контракта с центровым Кайлором Келли (213 см). Детали соглашения не разглашаются, но, по информации инсайдера Марка Стейна, это контракт для участия в тренировочном лагере. Теперь у «Лейкерс» полностью укомплектованный состав из 21 игрока для подготовки к сезону.

В прошлом сезоне Келли провел 11 матчей в НБА (два в стартовой пятерке) за «Пеликанс» и «Мэверикс», в среднем набирая 3,1 очка и 3,5 подбора за 11,5 минуты. 

Келли уже был в системе «Лейкерс» в прошлом сезоне, хотя так и не вышел на паркет в составе команды в матчах НБА. Перед тренировочным лагерем он подписал с «Лейкерс» контракт типа Exhibit 10, но был отчислен перед стартом регулярного чемпионата. После этого он присоединился к их фарм-клубу в Лиге развития.

В сезоне-2024/25 в составе «Саут-Бэй Лейкерс» 27-летний игрок провел 32 игры (27 в старте), в среднем набирая 11,5 очка (68,2% попаданий с игры), 7,3 подбора, 1,5 передачи и 2,4 блок-шота за 26,7 минуты.

