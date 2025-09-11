Кэм Реддиш официально присоединился к «Шяуляю»

«Шяуляй» объявил о подписании контракта с Кэмом Реддишом.

26-летний форвард (201 см) присоединился к литовскому клубу. Реддиш набирал 3,2 очка, 2 подбора и 1 перехват за 17,8 минуты в среднем за «Лейкерс» в прошедшем чемпионате НБА.

«Сложно сказать, почему его путь в НБА остановился на этом. Мне приходилось иметь дело со многими яркими игроками, которые не смогли зарекомендовать себя там. На это влияет множество факторов. Его атлетизм и физические данные, безусловно, на высочайшем уровне. Я не сомневаюсь, что он сможет играть на нескольких позициях. Европейский баскетбол меняется, игра ускоряется, мы верим, что здесь он придется к месту», – поделился главный тренер клуба.