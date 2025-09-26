Джо Маззулла награждал победителей в упражнениях «Селтикс» пробежками
Деррик Уайт поведал о необычном подходе Маззуллы к награждению.
«У него была такая фишка: если ты выигрываешь в упражнении... Обычно бегает проигравшая команда. А у нас была такая штука, что бегают именно победители. То есть, тебя награждают бегом. Маззулла говорил что-то вроде: «Мы должны изменить свое мышление и понять, что бег – это наша награда, и мы не можем просто стоять и наблюдать».
По-моему, это была крутая идея. Мол, если ты выиграл, нельзя расслабляться», – отозвался о необычной практике Уайт.
