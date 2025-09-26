Билл Чисхолм: «Давайте поднимем столько баннеров в Бостоне, сколько возможно. Сделаю все ради этого»
Новый владелец «Селтикс» нацелен на титулы.
«Давайте поднимем столько баннеров в Бостоне, сколько возможно. Сделаю все ради этого, все, что потребуется «Селтикс».
Команда приносила мне радость всю мою жизнь. Так что должен внести свой вклад. Не прощу себе, если упущу этот шанс.
В команде есть управляющий, финальное слово за мной. Я несу полную ответственность.
Мы также посмотрим по поводу организации женской команды. Знаю, что у женской НБА есть определенная очередность, но мы попробуем все ускорить. Это имеет смысл.
Не стремлюсь покинуть TD Garden. Тут все здорово. Мне нравится арена, команде и игрокам она нравится, как и фанатам. От этого и будем отталкиваться», – рассказал Чисхолм о своих планах на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
