1

Инсайдер «Лейкерс» Йован Буха считает, что Маркус Смарт будет выходить в стартовой пятерке команды вместо Руи Хатимуры

Буха представил наиболее вероятный стартовый состав «Лейкерс».

«Во-первых, Лука Дончич, Леброн Джеймс и Деандре Эйтон точно будут в старте. Во-вторых, все эти игроки лучше всего проявляют себя в защите против передней линии соперника. В-третьих, из-за первых двух пунктов, «Лейкерс» нужно, чтобы четвертый и пятый стартовые игроки могли защищаться против задней линии.

Я вижу пять кандидатов на две оставшиеся позиции. Это Остин Ривз, Руи Хатимура, Маркус Смарт, Джарред Вандербилт и Гэйб Винсент. Но на самом деле, я думаю, что выбор стоит между Остином, Руи и Маркусом.

Ривз – третий лучший игрок «Лейкерс», у него контрактный год, так что он будет выходить в старте.

Так что на самом деле все сводится к выбору между Маркусом Смартом и Руи Хатимурой. Но возвращаясь к ключевым моментам, Смарт – это защитник первой линии обороны, который также может опекать легких форвардов и даже некоторых тяжелых, тогда как Руи защищается в первую очередь против тяжелых форвардов. Он может опекать некоторых легких форвардов, но для него будет серьезным испытанием, если вы поставите его против атакующих защитников и разыгрывающих.

На самом деле, я считаю, что на данный момент Хатимура является более сильным игроком, чем Смарт. Несмотря на это, я думаю, что Руи должен выходить на замену, быть шестым игроком, а Маркус и Остин должны стать основными защитниками», – заявил Буха.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Йована Бухи в соцсети X
