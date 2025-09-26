Джей Джей Редик: «В Летней лиге Кнехт был выгоревшим, сейчас он в феноменальной форме»

Главный тренер «Лейкерс» описал состояние Кнехта.

«С Далтоном сейчас все в полном порядке. На протяжении лета у нас с ним было несколько очень позитивных бесед. Парень после сезона взял на себя слишком много. В Летней лиге он был выгоревшим. Сейчас он в феноменальной форме, у него отличное ментальное состояние, и на протяжении сентября он играл очень хорошо», – рассказал Редик .

Кнехт завершил свой дебютный сезон в НБА , набирая в среднем 9,1 очка (46,1% с игры) и 2,8 подбора за 19,2 минуты в 78 матчах.

В Летней лиге в Лас-Вегасе 24-летний защитник выступил не лучшим образом, реализуя лишь 27,9% бросков с игры (10,3 очка).

Перед трейд-дедлайном прошлого сезона Кнехт едва не отправился в «Шарлотт» в обмен на Марка Уильямса, но сделка развалилась из-за проблем с физическим состоянием Уильямса.