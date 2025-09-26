«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат

Инициативу итальянского клуба не поддержали.

На фоне расширения турнира до 20 команд Евролига рассматривала возможность изменения формата соревнования и разделения участников на две конференции. Однако при официальном утверждении расширения был сохранен привычный формат кругового турнира в два круга, но теперь с 38 матчами (аналогично 34-матчевому расписанию последних лет).

Генеральный менеджер «Милана » Христос Ставропулос в интервью порталу RealOlimpiaMilano раскрыл свою позицию, которую он занимал во время обсуждений формата следующего сезона главного клубного соревнования Европы.

«Когда шла речь о расширении до 20 команд, мы были «за», но не при текущем формате, который изматывает игроков. Я предлагал разделить лигу на две конференции – не обязательно по географическому принципу, но с четкой структурой, жеребьевкой и сбалансированными группами.

Большинство выбрало сохранение старого формата, отчасти по экономическим причинам», – пояснил Ставропулос.

Опытный руководитель также спрогнозировал дальнейшее увеличение количества команд в Евролиге.

«Поступает много заявок от новых клубов, и рано или поздно мы достигнем большего числа», – сказал он.

В число новых команд, которые присоединятся к лиге в сезоне-2025/26, входят «Дубай», «Валенсия» и «Хапоэль Тель-Авив».