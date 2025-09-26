  • Спортс
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат

Инициативу итальянского клуба не поддержали.

На фоне расширения турнира до 20 команд Евролига рассматривала возможность изменения формата соревнования и разделения участников на две конференции. Однако при официальном утверждении расширения был сохранен привычный формат кругового турнира в два круга, но теперь с 38 матчами (аналогично 34-матчевому расписанию последних лет).

Генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос в интервью порталу RealOlimpiaMilano раскрыл свою позицию, которую он занимал во время обсуждений формата следующего сезона главного клубного соревнования Европы.

«Когда шла речь о расширении до 20 команд, мы были «за», но не при текущем формате, который изматывает игроков. Я предлагал разделить лигу на две конференции – не обязательно по географическому принципу, но с четкой структурой, жеребьевкой и сбалансированными группами.

Большинство выбрало сохранение старого формата, отчасти по экономическим причинам», – пояснил Ставропулос.

Опытный руководитель также спрогнозировал дальнейшее увеличение количества команд в Евролиге.

«Поступает много заявок от новых клубов, и рано или поздно мы достигнем большего числа», – сказал он.

В число новых команд, которые присоединятся к лиге в сезоне-2025/26, входят «Дубай», «Валенсия» и «Хапоэль Тель-Авив».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
