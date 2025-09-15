Деннис Шредер: «Пять лучших игроков мира представляют Европу»
MVP Евробаскета оценил влияние европейских баскетболистов на НБА.
«Я никогда не участвовал в Матче всех звезд, но я думаю, что у нас есть пять игроков, которые являются одними из лучших в мире, и они представляют Европу. У нас есть Лука Дончич, есть Никола Йокич, Франц Вагнер тоже там. Так много европейских парней устраивают шоу в НБА.
И это происходит благодаря таким турнирам, понимаете – крупные турниры, звездные игроки. Мы будем продолжать продвигать Европу, и в следующем сезоне это будет отличный Матч всех звезд», – заключил Шредер.
В следующем сезоне в основном событии звездного уикенда НБА две американские и одна иностранная команды сыграют каждая с каждой в ходе мини-турнира.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости