Деннис Шредер: «Пять лучших игроков мира представляют Европу»

MVP Евробаскета оценил влияние европейских баскетболистов на НБА.

«Я никогда не участвовал в Матче всех звезд, но я думаю, что у нас есть пять игроков, которые являются одними из лучших в мире, и они представляют Европу. У нас есть Лука Дончич , есть Никола Йокич , Франц Вагнер тоже там. Так много европейских парней устраивают шоу в НБА .

И это происходит благодаря таким турнирам, понимаете – крупные турниры, звездные игроки. Мы будем продолжать продвигать Европу, и в следующем сезоне это будет отличный Матч всех звезд», – заключил Шредер.

В следующем сезоне в основном событии звездного уикенда НБА две американские и одна иностранная команды сыграют каждая с каждой в ходе мини-турнира.