Йокич – 1-й, Кириленко – 7-й в списке лучших европейцев в истории НБА по версии Bleacher Report

Bleacher Report выложил рейтинг лучших европейцев в НБА.

«Дирк Новицки изменил наше представление о «больших» и их способности бросать с дистанции. Никола Йокич меняет наше отношение к их способности определять командное нападение.

Он не только величайший «большой» распасовщик всех времен, но и просто один из лучших пасующих баскетболистов в истории.

Дирк окончательно закопал стереотип о «мягких» европейцах, переиграв «Хитлс» Джеймса, Уэйда и Боша.

Кириленко, возможно, не имеет громких достижений, но его имя является очевидным ответом на вопрос о том, кто из баскетболистов прошлого выиграл бы больше всего от нынешнего баскетбола. Кириленко отвечает всем нынешним требованиям за исключением дальнего броска. Универсальный защитник с умением созидать. Его обширные навыки делали его одним из важнейших игроков ранних нулевых», – рассудил репортер Энди Бэйли.

Топ-10 европейцев в НБА по версии Bleacher Report: