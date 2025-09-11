Энтони Дэвис может пропустить стартовый матч сезона
Форвард «Далласа» восстанавливается после операции на глазу.
Энтони Дэвис проходит восстановление после офтальмологической процедуры и пока не полностью вернулся к тренировкам на площадке.
По информации инсайдера Марка Стейна, существует вероятность, что форвард «Маверикс» пропустит стартовый матч регулярного сезона против «Сперс» 23 октября.
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
