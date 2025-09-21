Джеймс Уорти: «Лука Дончич похож на Мэджика Джонсона умением фиксировать обстановку у себя в голове»

Джеймс Уорти сравнил Луку Дончича с Мэджиком Джонсоном.

«Что их объединяет, так это умение фиксировать обстановку в голове. Они хороши в подборах, как только получают мяч, быстро оценивают всю позицию на площадке. А дальше прослеживают все свои шаги и их последствия.

У них у обоих такие способности. Лука отлично пользуется этим при плотной опеке. Смотрит прямо на тебя, улыбается и не глядя отправляет навес на кольцо», – рассудил бывший баскетболист.