Джеймс Уорти: «Лука Дончич похож на Мэджика Джонсона умением фиксировать обстановку у себя в голове»
Джеймс Уорти сравнил Луку Дончича с Мэджиком Джонсоном.
«Что их объединяет, так это умение фиксировать обстановку в голове. Они хороши в подборах, как только получают мяч, быстро оценивают всю позицию на площадке. А дальше прослеживают все свои шаги и их последствия.
У них у обоих такие способности. Лука отлично пользуется этим при плотной опеке. Смотрит прямо на тебя, улыбается и не глядя отправляет навес на кольцо», – рассудил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, ESPN LA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости