Эдо Мурич: «Лука Дончич с каждым годом все более активен в роли лидера и при этом более терпелив с нами»

Эдо Мурич рассказал о взрослении Луки Дончича.

«С каждым годом он становится все более активным, чаще высказывается, но при этом более терпеливо относится к партнерам, которые выступают на другом уровне.

Иногда ошибки казались ему недопустимыми. Он слишком многого от нас ждал, потому что приходил будто из другого мира. Но с возрастом он начал понимать это. И больше нам доверять», – поделился словенский форвард, завершающий выступление за сборную.

«Мне приходится чаще говорить, я видел слишком много баскетбола, чтобы молчать. Мой опыт заставляет меня помогать остальным.

Лидерская роль может иногда быть не слишком комфортной. Приходится озвучивать то, чего ты не хотел бы, но это часть твоих обязанностей», – рассказал Дончич .