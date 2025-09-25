Марк Уильямс: «Постараюсь заставить «Шарлотт» жалеть о моем обмене в каждом матче»
Марк Уильямс рассказал о плане на сезон.
23-летний центровой был дважды обменян из «Хорнетс» в этом году. Первый трансфер в «Лейкерс» не состоялся по медицинским причинами.
Летом Уильямс перешел в «Санз».
«Хорошо быть там, где ты нужен. Так что рад переходу. «Шарлотт» выбрал меня на драфте. Они в меня верили, но после первого обмена стало понятно, что уход – дело времени.
Теперь постараюсь заставить их жалеть о моем обмене в каждом матче», – улыбнулся Уильямс на пресс-конференции.
Баскетболист набирал 15,3 очка, 10,2 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота в среднем в 44 матчах в прошлой «регулярке».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости