Марк Уильямс: «Постараюсь заставить «Шарлотт» жалеть о моем обмене в каждом матче»

Марк Уильямс рассказал о плане на сезон.

23-летний центровой был дважды обменян из «Хорнетс» в этом году. Первый трансфер в «Лейкерс» не состоялся по медицинским причинами.

Летом Уильямс перешел в «Санз».

«Хорошо быть там, где ты нужен. Так что рад переходу. «Шарлотт» выбрал меня на драфте. Они в меня верили, но после первого обмена стало понятно, что уход – дело времени.

Теперь постараюсь заставить их жалеть о моем обмене в каждом матче», – улыбнулся Уильямс на пресс-конференции.

Баскетболист набирал 15,3 очка, 10,2 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота в среднем в 44 матчах в прошлой «регулярке».