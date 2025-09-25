Найджел Хэйс-Дэвис о переезде в НБА: «У нас был один из лучших сезонов в истории клуба. Здорово завершить на высокой ноте»
30-летний форвард еще раз попробует запустить карьеру в НБА после победы в Евролиге.
Игрока спросили, почему он решился на это сейчас, когда мог пользоваться плодами побед в Европе.
«В профессиональном спорте твое время ограничено. Когда еще уходить, если не после настолько успешного сезона. У нас тройной успех. Мы выиграли все, что могли. Один из самых успешных сезонов в истории «Фенербахче». Здорово завершить на высокой ноте.
Принял вызов в прошлом сезоне, принимаю новый, еще более сложный в этом. Возвращение – это благодарность людям, которые принимали участие в моей судьбе со школы.
Начал активно заполнять свои страницы в соцсетях, чтобы было о чем вспомнить в будущем, когда завершу карьеру. Мне рассказывали о важности этого. Теперь я смогу поделиться со своими детьми и, если повезет, со внуками», – рассказал форвард.