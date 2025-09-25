Осо Игодаро: «Броски – мой долгосрочный проект, который должен в итоге обеспечить мне место в лиге»
Осо Игодаро рассказал о своем прогрессе.
23-летний тяжелый форвард «Финикса» проведет 2-й сезон в НБА.
«Летом уделил основное время физической форме, чтобы бороться с другими «большими». Но занимался всеми ключевыми элементами игры.
Поработал над бросками. Это мой долгосрочный проект, которому я уделил много внимания летом. Думаю, в итоге именно этот элемент должен обеспечить мне место в лиге. Сейчас это не является моим ключевым преимуществом, но я собираюсь изменить ситуацию», – заключил Игодаро.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
