Осо Игодаро: «Броски – мой долгосрочный проект, который должен в итоге обеспечить мне место в лиге»

Осо Игодаро рассказал о своем прогрессе.

23-летний тяжелый форвард «Финикса» проведет 2-й сезон в НБА.

«Летом уделил основное время физической форме, чтобы бороться с другими «большими». Но занимался всеми ключевыми элементами игры.

Поработал над бросками. Это мой долгосрочный проект, которому я уделил много внимания летом. Думаю, в итоге именно этот элемент должен обеспечить мне место в лиге. Сейчас это не является моим ключевым преимуществом, но я собираюсь изменить ситуацию», – заключил Игодаро.