Коллин Гиллеспи: «В прошлом сезоне все просто не сложилось. На бумаге состав «Санз» был хорош, проблема была в сыгранности»

Коллин Гиллеспи не смог найти причин провала «Финикса».

26-летний разыгрывающий провел удачный сезон в команде на двустороннем контракте и подписал однолетнее стандартное соглашение летом. «Санз» не вышли в плей-офф.

«Честно говоря, не знаю, почему все не сработало. На бумаге состав «Санз» был хорош. Возможно, дело в несочетаемости игроков или отсутствии сыгранности на площадке. Но у нас все просто не сложилось.

Брайан Грегори и Мэт Ишбиа плотно занялись этой проблемой. Внесли изменения, омолодили состав и энергетику команды, отлично поработали в межсезонье.

В прошлом сезоне все отлично относились друг к другу, но почему-то это не сработало», – рассудил Гиллеспи.