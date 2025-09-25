Коллин Гиллеспи: «В прошлом сезоне все просто не сложилось. На бумаге состав «Санз» был хорош, проблема была в сыгранности»
Коллин Гиллеспи не смог найти причин провала «Финикса».
26-летний разыгрывающий провел удачный сезон в команде на двустороннем контракте и подписал однолетнее стандартное соглашение летом. «Санз» не вышли в плей-офф.
«Честно говоря, не знаю, почему все не сработало. На бумаге состав «Санз» был хорош. Возможно, дело в несочетаемости игроков или отсутствии сыгранности на площадке. Но у нас все просто не сложилось.
Брайан Грегори и Мэт Ишбиа плотно занялись этой проблемой. Внесли изменения, омолодили состав и энергетику команды, отлично поработали в межсезонье.
В прошлом сезоне все отлично относились друг к другу, но почему-то это не сработало», – рассудил Гиллеспи.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
