Зайон Уильямсон: «Величие – это когда ты делаешь то, что должен, даже если не хочешь»

Зайон Уильямсон поделился своим взглядом на разницу между талантом и величием.

«Талант – это скорее природное качество. Ты смотришь на человека и сразу понимаешь: «Да, он талантлив».

Величие же проявляется каждый день. Величие – это когда ты делаешь то, что должен, даже если не хочешь. Когда ты делаешь все и в хорошие дни, и в плохие, несмотря на все трудности.

Величие – это каждый день выходить и делать свое дело», – сказал форвард «Нового Орлеана».