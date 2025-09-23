Зайон Уильямсон: «Величие – это когда ты делаешь то, что должен, даже если не хочешь»
Зайон Уильямсон поделился своим взглядом на разницу между талантом и величием.
«Талант – это скорее природное качество. Ты смотришь на человека и сразу понимаешь: «Да, он талантлив».
Величие же проявляется каждый день. Величие – это когда ты делаешь то, что должен, даже если не хочешь. Когда ты делаешь все и в хорошие дни, и в плохие, несмотря на все трудности.
Величие – это каждый день выходить и делать свое дело», – сказал форвард «Нового Орлеана».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница НБА в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости