Мэтью Ишбиа: «Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер»

Владелец «Финика» подчеркнул значимость Девина Букера для команды и проекта.

«Девин Букер – игрок, вокруг которого строится франшиза, один из величайших баскетболистов «Санз» всех времен. Он хочет быть здесь так же, как и мы хотим видеть его в команде, и именно так выглядит идеальное партнерство.

Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер», – заявил Мэтью Ишбиа.

В прошлом сезон Букер провел 75 матчей в составе «Финикса », набирая в среднем 25,6 очка, 4,1 подбора и 7,1 передачи.