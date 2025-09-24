1

Мэтью Ишбиа: «Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер»

Владелец «Финика» подчеркнул значимость Девина Букера для команды и проекта.

«Девин Букер – игрок, вокруг которого строится франшиза, один из величайших баскетболистов «Санз» всех времен. Он хочет быть здесь так же, как и мы хотим видеть его в команде, и именно так выглядит идеальное партнерство.

Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер», – заявил Мэтью Ишбиа.

В прошлом сезон Букер провел 75 матчей в составе «Финикса», набирая в среднем 25,6 очка, 4,1 подбора и 7,1 передачи.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1192 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
Мэтью Ишбиа
logoДевин Букер
logoНБА
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новая должностная инструкция «Финикса» препятствует работникам обращаться в суд против клуба по большинству вопросов
1сегодня, 09:59
Стив Нэш присоединился к «Финиксу» в качестве старшего советника
422 сентября, 17:40
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
20 сентября, 13:34
Главные новости
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Полуфиналы. «Зенит» отыграл отставание в 19 очков и обыграл «Дубай», ЦСКА победил «Црвену Звезду»
5537 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс хочет создать лигу, которая будет соперничать с НБА и иметь европейский колорит»
354 минуты назад
Майкл Портер о Николе Йокиче: «Не он инициировал мой обмен»
сегодня, 18:38
Чима Монеке о поражении «Црвены Звезды» от ЦСКА: «Мы совершили слишком много глупых ошибок»
сегодня, 17:40
Дуэйн Уэйд ответил Руди Гэю: «Для нас это был четвертый финал подряд. Мы бы вас просто уделали»
4сегодня, 17:15
Билаль Кулибали не сыграет первые 1–2 недели регулярного сезона НБА
сегодня, 16:21
Тимофей Мозгов о Йокиче: «То, как он играет в баскетбол – невероятно»
1сегодня, 16:00
Майкл Портер о Бене Симмонсе: «Дело не в психологии, у него просто были серьезные травмы»
3сегодня, 15:40
Яннис Адетокумбо: «Чтобы раскрыть команду и себя, я должен быть плеймейкером»
20сегодня, 15:23
Лука Дончич о принятии лидерской роли в «Лейкерс»: «Я прошел через многое, так что это своего рода обязанность»
6сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Ям Мадар может пропустить старт Евролиги
51 минуту назад
Amazon Prime выпустит документальный сериал о AБA: «Rise &amp; Fall» в 2026 году
сегодня, 17:37
Зак Лоу: «Слухов о желании Йокича покинуть «Денвер» просто нет»
2сегодня, 16:44
Контракт Томаса Брайанта с «Кливлендом» – не гарантированный
сегодня, 15:00
Рикки Рубио не исключает возвращения в сборную Испании
2сегодня, 13:20
Китайский форвард Цзэн Фанбо пройдет просмотр в «Бруклине»
сегодня, 08:38
«Она должна правильно вести себя каждый месяц». Майкл Портер покрывал половину арендной платы за квартиру своей бывшей подружки
4сегодня, 08:20
ANTA выпускает кроссовки Кайри Ирвинга в версии KAI 2 KLAY в честь партнерства с Клэем Томпсоном
сегодня, 05:53Фото
«Сакраменто» переподписал Теренса Дэвиса на контракт Exhibit 10
сегодня, 05:30
Джордан Пул о воссоединении с Кевоном Луни: «Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто»
6вчера, 20:33