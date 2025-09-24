Мэтью Ишбиа: «Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер»
Владелец «Финика» подчеркнул значимость Девина Букера для команды и проекта.
«Девин Букер – игрок, вокруг которого строится франшиза, один из величайших баскетболистов «Санз» всех времен. Он хочет быть здесь так же, как и мы хотим видеть его в команде, и именно так выглядит идеальное партнерство.
Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер», – заявил Мэтью Ишбиа.
В прошлом сезон Букер провел 75 матчей в составе «Финикса», набирая в среднем 25,6 очка, 4,1 подбора и 7,1 передачи.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
