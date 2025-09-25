Мэтью Ишбиа о Кевине Дюрэнте: «Он просто не вписывался в наши планы на будущее»

Владелец «Финикса» объяснил, почему обменял Кевина Дюрэнта.

«Мы очень довольны игроками, которых получили. Нет сомнений, что Кевин Дюрэнт – выдающийся баскетболист, но он просто не вписывался в наши планы на будущее.

Очевидно, у него великолепная карьера, но он не походит для того, что мы собираемся делать.

При этом мы усилили состав отличными игроками. Диллон Брукс – настоящий боец с менталитетом победителя, именно такие качества мы хотим видеть в нашей организации.

Джейлен Грин , 23 года, отличный «скорер», который при это отыграл все 82 матча в прошлом сезоне», – сказал Ишбиа.