  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Мог бы подать в суд за этот вопрос». Мэт Ишбиа не обеспокоен судебными разбирательствами «Финикса»
«Мог бы подать в суд за этот вопрос». Мэт Ишбиа не обеспокоен судебными разбирательствами «Финикса»

Мэт Ишбиа поделился мнением о ситуации в «Санз».

Владельца клуба спросили, не беспокоят ли его текущие иски к клубу.

«Это просто попытка срубить денег. Как вы знаете, любой человек может в любой день подать иск по любой причине. Я мог бы обратиться в суд за этот вопрос. Но надо еще и победить.

Отличие моего подхода от других успешных людей в том, что я не выплачиваю отступные. Если мы не сделали ничего плохого, я не буду платить. Если мне угрожают публичным скандалом – давайте, развлекайтесь. Пишите.

Надеюсь, что журналисты напишут о том, сколько из этих исков мы проиграем, потому что пока такого не случалось. И не случится в будущем, так как все они, честно говоря, просто нелепы», – заявил Ишбиа.

Недавно клуб заставил персонал под угрозой немедленного увольнения подписать новую должностную инструкцию, запрещающую в дальнейшем обращаться в суд по большинству вопросов.

Среди исков – обвинения в дискриминации, домогательствах, незаконном преследовании и увольнении и финансовой непрозрачности.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
Мэтью Ишбиа
logoФиникс
