Кевин Дюрэнт: «Мы сумели придержать «Голден Стэйт» зимой перед дедлайном обменов»

Кевин Дюрэнт подтвердил свою роль в несостоявшейся сделке.

«Финикс » пытался обменять форварда в «Уорриорз» зимой, не проконсультировавшись с ним заранее.

«Услышал, что «Голден Стэйт » включился в переговоры перед дедлайном. Мой агент Рич Клейман занялся этим, отношения, которые мы наработали в лиге, и игра за «Уорриорз» помогли нам, мы попросили их взять паузу с этой историей», – поделился Дюрэнт .

Ситуация негативно повлияла на отношения форварда с «Санз» и привела к обмену игрока этим летом.