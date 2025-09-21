0

Кевин Дюрэнт: «Мы сумели придержать «Голден Стэйт» зимой перед дедлайном обменов»

Кевин Дюрэнт подтвердил свою роль в несостоявшейся сделке.

«Финикс» пытался обменять форварда в «Уорриорз» зимой, не проконсультировавшись с ним заранее.

«Услышал, что «Голден Стэйт» включился в переговоры перед дедлайном. Мой агент Рич Клейман занялся этим, отношения, которые мы наработали в лиге, и игра за «Уорриорз» помогли нам, мы попросили их взять паузу с этой историей», – поделился Дюрэнт.

Ситуация негативно повлияла на отношения форварда с «Санз» и привела к обмену игрока этим летом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
